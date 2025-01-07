Посадовці КМДА через посередника вимагали зі столичного перевізника по ₴40 тис. щотижня за право возити пасажирів

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо заступника начальника Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, директора Комунальної служби перевезень КМДА та керівника транспортного підприємства, який виступав у якості посередника під час одержання грошей посадовцями від перевізника (ч. 3 ст. 368 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2024 року заступник начальника Департаменту в односторонньому порядку ініціював розірвання договору про здійснення пасажирських перевезень на одному з міських автобусних маршрутів. Після цього підприємцю пропонували через посередника шукати «компроміс». У якості «компромісу» посадовці КМДА вимагали щотижня платити їм по 40 тисяч гривень. Тобто тариф за кожен автобус за будній день становив 800 гривень, за вихідний – 600.

В ході досудового розслідування задокументовано низку фактів отримання неправомірної вигоди на загальну суму 280 тис. гривень.

Зазначимо, що під час досудового розслідування заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА намагався через суд оскаржити повідомлення про підозру, втім Київський апеляційний визнав підозру законною та обґрунтованою. Двоє інших фігурантів також безрезультатно оскаржували у суді повідомлення про підозру.

Крім того, у зв’язку зі зволіканням підозрюваних з ознайомленням з матеріалами досудового розслідування, суд за клопотанням прокурорів встановив стороні захисту строк для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження. Після його закінчення обвинувальний акт було направлено до Подільського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Пресслужба Київської міської прокуратури