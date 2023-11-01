Посадовці «Київмедспецтрансу» розікрали ₴13 млн. на каретах «швидких»

Судитимуть судового експерта, який за хабар у вигляді безоплатного ремонту свого автомобіля провів фіктивну експертизу в інтересах керівників КО «Київмедспецтранс».

Шевченківська окружна прокуратура м. Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно судового експерта за обвинуваченням в одержанні неправомірної вигоди за надання завідомо неправдивого висновку експерта (ч. 3 ст. 368-4, ч. 2 ст. 384 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, група посадових осіб КО «Київмедспецтранс» (директор, його заступники та начальник служби матеріально-технічного забезпечення) у співучасті з директорами п’яти фірм організували схему привласнення бюджетних коштів, виділених КМДА для функціонування карет швидкої медичної допомоги в м. Києві.

Підконтрольні їм приватні підприємства отримували перемогу у цих закупівлях та постачали автозапчастини для карет «швидкої допомоги» за завищеними цінами, завдавши збитки державі у майже 13 млн грн.

Будучи викритими правоохоронцями, учасники змови, з метою ухилення від кримінальної відповідальності організували проведення завідомо неправдивих експертиз щодо вартості запчастин та відсутності завданих збитків.

Для отримання «потрібного» висновку експертизи фігуранти залучили судового експерта, який за винагороду у формі безоплатного ремонту свого автомобіля на базі ремонтних майстерень КО «Київмедспецтранс», погодився надати такий висновок.

Після повідомлення експерту про підозру, останній пішов на співпрацю зі слідством, повністю визнав свою вину та уклав угоду з прокурором про визнання винуватості.

Згідно умов угоди під час судового розгляду експерт має надати викривальні покази відносно злочинної діяльності керівництва КО «Київмедспецтранс».

Наразі обвинувальний акт відносно експерта разом із угодою направлено до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду.

У межах слідства чотирьом вищезгаданим посадовцям КО «Київмедспецтранс» повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

За клопотанням сторони обвинувачення керівництво КО «Київмедспецтранс» відсторонено від посад. Відносно керівника КО судом застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 10 млн грн., відносно його заступників – запобіжний захід у вигляді застав у розмірі 1 млн гривень.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури