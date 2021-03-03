Посадовці лісгоспів створили масштабну схему з ухилення від сплати податків на суму понад ₴6 млн.

Обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків (ч. 2 ст. 212 КК України).

За даними слідства, посадовими особами шести держлісгоспів розроблено схему з умисного ухилення від сплати податків. 5 лісгоспів розташовано на території Харківської області, ще один — у Луганській області.

Встановлено, що вказані державні лісгоспи протягом 2020-2021 років закупили послуги з порубки лісу у низки товариств на суму понад 40 млн грн. При цьому фактично послуги не надавались. Гроші в подальшому виводились з декларованого обігу через інші підконтрольні співучасникам підприємства з ознаками фіктивності та конвертувались у готівку.

Наразі встановлено умисне ухилення від сплати до бюджету податку на додану вартість в сумі понад 6 млн грн.

3 березня цього року проведено близько 30 обшуків на території Харківської, Луганської, Київської та Дніпропетровської областей, у ході яких виявлено та вилучено фінансову документацію по фіктивним взаємовідносинам, печатки, електронні носії інформації.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюють співробітники Управління Служби безпеки України в Харківській області.

Слідчі дії тривають, за результатами яких буде вирішено питання щодо кваліфікації дій осіб, задіяних у злочинній схемі з умисного ухилення від сплати податків, у тому числі за фактом підроблення документів, які подаються для державної реєстрації юридичної особи (ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України).

Пресслужба Харківської обласної прокуратури