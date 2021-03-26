Посадовці незаконно заволоділи державними коштами за вироблення електроенергії на понад ₴300 млн.

Посадові особи товариства з обмеженою відповідальністю надали до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, недостовірні відомості про введення в експлуатацію пускового комплексу сонячної електростанції. Таким чином приватне підприємство отримало більш високий «зелений тариф» та зобов’язало ДП «Енергоринок» безпідставно сплатити кошти за реалізовану електричну енергію.

Під час досудового розслідування слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводження працівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, викрили схему з незаконного заволодіння державними коштами ДП «Енергоринок» шляхом реалізації приватним підприємством електроенергії за завищеною вартістю на суму понад 300 млн грн.

Встановлено, що посадові особи товариства з обмеженою відповідальністю з виготовлення сонячної електроенергії звернулися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, з проханням збільшити потужність вироблення сонячної електроенергії, у зв’язку із введенням в експлуатацію пускового комплексу. Хоча на той час робота комплексу не була запущена.

Так, на підставі фіктивних документів приватна компанія отримала дозвіл на збільшення потужності сонячної електростанції та затверджений «зелений» тариф майже на рік раніше від фактичного зведення станції.

Також правоохоронці встановили, що підприємство здійснило фіктивну закупку обладнання, яке дає можливості для запуску станції. Крім того, відповідно до акту «дешифрування місцевості» на період подачі документів до Державної комісії комплекс сонячної електростанції знаходився на стадії будівництва. Тому відповідний коефіцієнт «зеленого» тарифу не міг бути застосований, а документи, які були подані до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, містять у собі недостовірні дані.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи встановлено, що ДП «Енергоринок» протягом чотирьох років безпідставно сплачувало приватному підприємству кошти за реалізовану електричну енергію.

Вчора, 25 березня, на території міста Києва та Запорізької області поліцейські провели ряд обшуків, під час яких вилучено документацію щодо реалізації електроенергії за завищеною вартістю.

Досудове розслідування проводиться за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. За незаконні оборудки фігурантам загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Управління комунікації Національної поліції України

(За матеріалами Головного слідчого управління)