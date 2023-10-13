Посадовці Одеської митниці за хабарі обіцяли не створювати штучні перешкоди та пришвидшити оформлення

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора затримано та повідомлено про підозру начальнику митного поста «Міжнародний аеропорт «Одеса» Одеської митниці та його заступнику в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, службові особи митниці налагодили механізм систематичного отримання неправомірної вигоди від суб’єктів підприємницької діяльності.

До одного з підозрюваних звернувся власник товариства, який мав дозвіл на здійснення митної брокерської діяльності. Підприємець хотів уточнити у нього повний перелік документів та процедуру митного оформлення в умовах введеного в Україні воєнного стану.

У подальшому посадовець спільно із заступником розробили план, метою якого було систематичне одержання від митного брокера неправомірної вигоди. За неї підозрювані обіцяли не створювати штучних перешкод під час митного оформлення імпортованих товарів та пришвидшити їх митне оформлення в зоні діяльності очолюваного ними митного поста.

Після одержання чергової частини неправомірної вигоди у сумі 2000 доларів США службових осіб митниці затримано.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління ДБР за оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора