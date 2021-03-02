Посадовці та комерсанти «заробили» понад ₴700 тисяч на впровадженні «енерго… фіктивних» заходів у житлових будинках

Серед підозрюваних – керівник комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради, ексінженер цього КП та двоє керівників комерційних структур. Кошти виділялися на заміну вікон та дверей в місцях загального користування житлових будинків Києва.

Протиправну діяльність групи осіб викрили поліцейські управління стратегічних розслідувань в місті Києві спільно з колегами-правоохоронцями.

Як стало відомо поліцейським, у 2018-2019 роках проводився конкурс проєктів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках. З метою заволодіння бюджетними коштами керівник комунального підприємства розробив злочинний план. У спільники взяв головного інженера – член тендерного комітету, який забезпечив перемогу в конкурсі комерційній структурі.

Виконання робіт з реалізації енергоефективних заходів згідно з договорами полягало в проведенні капітального ремонту житлових будинків – заміні вікон та дверей в місцях загального користування. До офіційних документів вносили недостовірні відомості щодо обсягів, вартості виконаних робіт. Окрім цього встановлено, що під час робіт зловмисники використовували дешеві матеріали, що жодним чином не сприяло збереженню тепла. Заздалегідь знаючи про невідповідність, керівник фірми, яка здійснювала технічний нагляд, затвердив всі акти.

Ці документи надалі слугували підставою для отримання товариством-підрядником коштів з бюджету.

Унаслідок злочинних дій групи осіб було завдано збитків на суму понад 700 тисяч гривень.

Учора, 1 березня, слідчі слідчого управління поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили про підозру чотирьом особам: організаторові – керівник комунального підприємства, двом виконавцям — колишній інженер та керівник товариства та пособнику — директор фірми з технагляду. Їхні дії кваліфіковані за частинами 2, 3, 5 статті 27, частини 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

За заволодіння коштами підозрюваним може загрожувати від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України