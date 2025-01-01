Посадовці житомирського коледжу організували хабарницьке «пільгове» зарахування на навчання для уникнення мобілізації

Прокурор Житомирської обласної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно директора, заступника і керівника підрозділу коледжу за фактом вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи за дії в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, обвинувачені у серпні цього року організували чоловіку призовного віку позаконкурсне зарахування до житомирського коледжу.

Зокрема, вони у складі приймальної комісії навчального закладу відбирали абітурієнтів за результатами фахової співбесіди. Однак свого клієнта зарахували на «пільгових» умовах, в обхід обов’язкового проходження співбесіди.

За свою послугу одержали 1000 доларів США неправомірної вигоди, а псевдостудент отримав право на відстрочку від мобілізації до ЗСУ.

За клопотанням прокурора накладено арешт на майно обвинувачених, зокрема, земельну ділянку, частину квартири, два автомобілі та готівку на суму 10400 доларів США, вилучених під час обшуку.

Досудове слідство проводило ГУНП в області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури