Посадовціd Фастівського ліцею судитимуть за махінації з бюджетними коштами

Фастівська місцева прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно колишнього головного бухгалтера та співробітника фінансового відділу одного із навчальних закладів міста за фактом заволодіння бюджетними коштами, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (ч.3 ст.191, ч.1ст.366 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2019 року фігуранти провадження, діючи за попередньою змовою, шляхом внесення не достовірних даних до розрахунково-платіжних відомостей нараховували собі зайві кошти та премії.

Внаслідок протиправних умисних дій підозрюваних, місцевому бюджету спричинено збитки на понад 124 тис. грн.

У разі доведення вини, обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається не винуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури