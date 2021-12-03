Посадовців АТ «Українська залізниця» судитимуть за збитки у ₴4 млн. при закупівлях запчастин

Деснянською окружною прокуратурою м. Києва скеровано до суду обвинувальні акти відносно посадових осіб локомотивного депо «Київ-Пасажирський» регіональної філії «Південно–Західна залізниця» АТ «Українська залізниця» за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, у 2019 році керівництвом локомотивного депо прийнято рішення про ремонт двигунів рейкових автобусів, загальна вартість якого становила понад 15 млн грн.

У цей же час, начальник депо, будучи обізнаним про процедуру здійснення державних закупівель, та головний інженер підприємства, діючи спільно з іншими службовими особами залізниці, матеріали щодо яких виділені в окреме кримінальне провадження, придбали запчастини для ремонту двигунів у підконтрольної фірми-постачальника, без проведення тендеру та за завищеними цінами.

Крім того, в ході слідства встановлено, що підписи в актах про надання послуг зі сторони підприємства, яке здійснювало поставку товарів, виконані від імені директора сторонньою особою.

Зазначені дії призвели до зайвого перерахування грошових коштів у сумі 4 млн гривень, що підтверджується висновками експертиз. Дії начальника локомотивного депо кваліфіковані за ч.1 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 364 КК України, головного інженера — за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура