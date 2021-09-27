Посадовців Фонду держмайна перевіряють на причетність до незаконної приватизації об’єкта критичної інфраструктури (відео)

Оперативники ДБР перевіряють причетність посадових осіб Фонду державного майна України до незаконної приватизації об’єкта критичної інфраструктури країни.

У межах досудового розслідування працівники ДБР перевіряють інформацію щодо незаконної приватизації стратегічного підприємства на Черкащині. Пакет акцій державного підприємства заплановано продати на аукціоні за значно нижчою ціною, ніж його ринкова вартість – приблизно 6 млрд гривень.

Через таку приватизацію держава також щорічно недотримувала б щонайменше 180 млн гривень гарантованого прибутку.

Посадовці ФДМУ, незважаючи на застереження від правоохоронних та державних органів влади, продовжували підготовку до приватизації стратегічного підприємства.

Під час проведеyня оперативно-слідчих заходів працівники ДБР вилучили документи, що підтверджують протиправну діяльність представників Фонду.

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР