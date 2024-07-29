Посадовців лікарні на Запоріжжі судитимуть за привласнення понад ₴21 мільйона

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо учасників злочинного угруповання, до складу якого увійшли посадовці однієї з районних лікарень Запорізької області, у привласненні чужого майна (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення шість посадових осіб Оріхівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування об’єдналися в організовану злочинну групу з метою заволодіння грошовими коштами фонду медичної установи.

За узгодженим планом головний бухгалтер лікарні та ще дві її підлеглі щомісячно та до свят нараховували собі та ще трьом учасникам угруповання премії, що перевищували фінансовий план.

Разовий розмір таких безпідставних нарахувань коливався від 50 до 150 тисяч гривень. Впродовж року підозрюваним удалося привласнити понад 21 мільйон гривень бюджетних коштів, виділених державою на потреби медичної установи.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура