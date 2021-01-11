Посадовців львівського КП судом за організацію корупційної «схеми» з надання охоронних послуг

Фігуранти з числа керівництва підприємства обвинувачуються у розкраданні 300 тисяч гривень місцевого бюджету та одержанні 160 тисяч неправомірної вигоди.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області Нацполіції, слідчі обласного управління поліції області за процесуального керівництва прокуратури викрили «схему» розкрадання бюджетних коштів та вимагання неправомірної вигоди з місцевих підприємців та представників комунальних підприємств Львова за надання охоронних послуг. Також встановили осіб, причетних до організації та функціонування «схеми» — посадові особи комунального підприємства «Муніципальна варта» та керівники двох комерційних структур.

За даними слідства, посадовці комунального підприємства надавали охоронні послуги без належного оформлення договірних відносин та проводили розрахунки виключно у готівковій формі.

Для цього під надуманими приводами фігуранти відмовляли суб’єктам господарювання в укладанні офіційних угод, схиляючи їх до надання неправомірних вигод та неофіційної співпраці.

Задля надання охоронних послуг на необлікованих об’єктах представники «Муніципальної варти» зменшували кількість охоронців на об’єктах міської ради та інфраструктурних об’єктах м. Львів.

Щоби приховати свою протиправну діяльність, в окремих випадках зловмисники все ж таки укладали договори про надання охоронних послуг. При цьому пропонували «свої» охоронні фірми, які фактично послуг не надавали, їх виконували виключно силами та засобами комунального підприємства. Кошти за роботу перераховувалися на рахунки «своїх» комерційних структур.

В ході досудового розслідування поліцейські зібрали матеріали, які підтверджують причетність посадових осіб комунального підприємства та двох фірм до протиправної діяльності. Загальна сума отриманої неправомірної вигоди сягає 160 тисяч гривень, а сума привласнених коштів місцевого бюджету — 300 тисяч гривень.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт щодо семи осіб скеровано до суду. Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України