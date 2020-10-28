Посадовців Миколаївської філії ДП «Адміністрація морських портів України» підозрюють у заволодінні понад мільйоном гривень

Слідством встановлено, що з метою заволодіння коштами посадовці підшукували осіб – мешканців столиці та столичного регіону – яких фіктивно працевлаштовували на роботу до порту.

Потім неіснуючим працівникам нараховували заробітну плату, яку в подальшому розподіляли між всіма учасниками оборудки.

Серед підозрюваних – двоє заступників керівника філії, діючий та колишній, а також начальник відділу.

Національна поліція України