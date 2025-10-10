Посадовців Одеської міськради та приватної фірми завдали громаді збитків на суму понад ₴7 мільйонів

Фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує позбавлення волі з конфіскацією майна.

Серед підозрюваних – колишні та чинні працівники Управління капітального будівництва, керівництво Одеського електротехнічного експлуатаційно-монтажного підприємства, керівник Центру фінансування та господарської діяльності закладів освіти Київського району м. Одеси, один з керівників Центру первинної медико-санітарної допомоги, ексзаступник начальника Департаменту муніципальної безпеки та директорка будівельної компанії.

Експосадовець Управління капітального будівництва свого часу уклав кілька договорів із фірмою та підприємцем, які проводять діяльність у сфері архітектури, на розробку проєктів для реставрації лікарні, пам’яток архітектури та реконструкції інженерних мереж водопостачання, водовідведення та газопостачання. Але, як з’ясували правоохоронці, жодна проєктна документація не була виконана. Попри це, чиновник підписав акти приймання робіт і перерахував майже 3,7 мільйона гривень на рахунки підрядників.

Керівна особа з двома підлеглими Одеського електротехнічного експлуатаційно-монтажного підприємства отримали гуманітарну допомогу, серед якої електрогенератори з Німеччини та Херсонщини, і замість того, щоб передати їх на потреби громади, віддали обладнання для обслуговування приватних осіб та бізнесу: оселі, автомийки, кафе. Так місто втратило помічну техніку вартістю понад 2,2 мільйона гривень. У ході проведення слідчо-оперативних заходів слідчі поліції вилучили у якості речових доказів дане майно.

Керівна особа комунальної установи «Центр фінансування та господарської діяльності закладів освіти Київського району м. Одеси» неналежно виконувала службові обов’язки під час укладання договору на постачання електроенергії з приватною компанією. В результаті дій фігурантки ціна на електроенергію була безпідставно підвищена понад допустимі межі, що призвело до зайвих витрат з бюджету на більш ніж 320 тисяч гривень.

Головна бухгалтерка одного з Центрів первинної медико-санітарної допомоги під час закупівлі ультразвукової діагностичної системи не перевірила законність ціноутворення і погодила оплату медичного обладнання з включеним ПДВ, хоча, згідно з законом, у період відсічі та стримування збройної агресії російської федерації така закупівля мала бути звільнена від цього податку. Через це з бюджету безпідставно витратили майже 229 тисяч гривень.

Під час капітального ремонту одного з пологових будинків в Одесі директорка будівельної компанії внесла неправдиві дані до офіційних документів, завищивши обсяги та вартість виконаних робіт. Зі свого боку один зі спеціалістів Управління капітального будівництва, який був відповідальним за технічний нагляд, неналежно виконав свої обов’язки та підписав акти, що підтверджували роботи, які фактично не були виконані в повному обсязі. Це дозволило підряднику безпідставно отримати з бюджету понад 300 тисяч гривень.

Один із колишніх заступників директора Департаменту муніципальної безпеки уклав договір на закупівлю вживаних морських контейнерів за завищеною ціною, що перевищувала ринкову у понад 450 тисяч гривень. Кошти були перераховані постачальнику на підставі платіжних документів, підписаних самим фігурантом.

На підставі зібраних доказів поліцейські повідомили фігурантам про підозру, залежно від скоєного, в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, зокрема вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах; складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів; розтраті та пособництві в розтраті чужого майна, яке перебувало у віданні особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах; службовій недбалості, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

Згідно з санкціями ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України, максимальне покарання за ці правопорушення – позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Слідство триває. Заходи проводять слідчі слідчого управління та територіальних підрозділів ГУНП в Одеській області, оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Нацполіції та оперативниками Управління СБУ в Одеській області, під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури, Київської, Приморської та Хаджибейської окружних прокуратур м. Одеси.

Відділ комунікації поліції Одещини