Посадовців Поліської митниці викрито на організації корупційної схеми майже на ₴103 млн. під час розмитнення авто (відео)

Служба безпеки України викрила посадовців Поліської митниці Державної митної служби на створенні корупційної схеми під час розмитнення автомобілів.

У межах розпочатого кримінального провадження оперативники та слідчі спецслужби встановили, що фігуранти організували митне оформлення транспортних засобів із значним заниженням вартості авто. За попередніми оцінками, протиправна діяльність митників призвела до завдання збитків державі на майже 103 мільйони гривень.

Співробітники СБ України провели 23 обшуки на митних постах «Луцьк», «Рівне», «Дубно», «Сарни» Поліської митниці та місцях проживання фігурантів справи. Правоохоронці вилучили господарську документацію, номерні знаки автотранспортних засобів, митні та комерційні документи, засоби зв‘язку, комп‘ютерну техніка, що підтверджують незаконні оборудки під час митного оформлення автомобілів та завдані державному бюджету битки.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Операція із викриття зловмисників проводилась Головним управлінням по боротьбі з корупцією та оргзлочінністю СБ України спільно з Управлінням СБУ у Рівненській області під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області.

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СБУ