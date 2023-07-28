Посадовців поліції Дніпра підозрюються у «кришуванні» злочинної групи та приховуванні злочину

Працівники внутрішньої безпеки Нацполіції та ДБР викрили посадовців одного з відділень поліції Дніпра, які «кришували» злочинне формування. Чотирьом правоохоронцям уже оголошено про підозру.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції отримали інформацію про те, що кримінальне угруповання, видаючи себе за тероборонівців, у березні 2022 року вчинило розбійний напад на сімейне подружжя. Зловмисники вимагали у чоловіка та жінки кошти та цінні речі, а коли ті відмовилися платити – спільники вивезли їх до гаражу, де продовжили «вибивати» цінне майно.

Того ж дня членів групи затримали та доставили до одного з відділень поліції Дніпра. Однак замість того, щоб діяти відповідно до законодавства, керівник відділення поліції та троє його підлеглих – інші посадовці поліції – запропонували спільникам «відкупитися» від кримінальної відповідальності. За невжиття заходів реагування, непритягнення фігурантів до відповідальності та закриття провадження – поліцейські забажали і отримали від бандитів 20 000 доларів США.

Тоді за розслідування злочину взялися працівники внутрішньої безпеки Нацполіції та ДБР. У березні 2023 року учасників банди затримали та вручили підозри за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (Розбій) та ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Крім цього, за фізичної підтримки бійців відділу швидкого реагування ДВБ провели низку санкціонованих обшуків у відділенні поліції. В ході проведених заходів виявлено докази протиправної діяльності вказаних поліцейських.

За матеріалами, зібраними внутрішньою безпекою поліції, слідчі ДБР надали діям посадовців поліції правову кваліфікацію.

28 липня 2023 року правоохоронці оголосили про підозру начальнику відділення поліції, двом його заступникам та заступнику начальника одного із секторів за ч. 1 ст. 396 (Приховування злочину) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Крім цього, керівнику відділення поліції вручили підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

До суду подано клопотання про обрання поліцейським запобіжного заходу. Для встановлення обставин укриття злочинів поліцейськими вказаного підрозділу тривають слідчі дії. Заходи проводяться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України