Посадовців столичного відділення держбанку судитимуть за фактом заволодіння ₴1 млн.

Київською місцевою прокуратурою № 1 скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох посадовців центрального відділення одного з державних банків у м. Києві за фактом заволодіння 1 млн гривень коштів громадян (ч.ч. 2, 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч.ч. 2, 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, посадовці банку впродовж майже 3-х років збагачувались за рахунок клієнтів. Так, використовуючи відомі їм логін і пароль, працівники банку отримали доступ до автоматизованої банківської системи. Надалі, ігноруючи процедуру надходження до банку заяв від клієнтів щодо закриття їх карткових рахунків, формували заяви на видачу готівки, підроблювали підписи клієнтів банку та проводили операції із зняття готівки через касу.

Жертвами оборудки стали близько 100 громадян, яким спричинено матеріальну шкоду на суму понад 1 млн грн.

Серед постраждалих — громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях України та в районах проведення антитерористичної операції. Крім того, джерелом незаконного збагачення зловмисників стали рахунки померлих осіб.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Голосіївського управління поліції ГУНП в місті Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура