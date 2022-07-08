Посадовців та підприємців судитимуть за фіктивні закупівлі продуктів на заклади освіти

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до Рівненського міського суду обвинувальні акти щодо двох підприємців та трьох посадових осіб відділу освіти за фактом заволодіння державними коштами у великих розмірах, підробленні документів та їх використанні, вчинених за попередньою змовою групою осіб, а також у службовому підробленні документів, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ч. 4 ст. 191, ч. 3 ч. 4 ст. 358, ч. 1 ч. 2 ст. 366 КК України).

В ході досудового розслідування встановлено, що у березні-червні 2020 року службові особи відділу освіти однієї з райдержадміністрацій нині вже Сарненського району, діючи за попередньою змовою із двома підприємцями, уклали низку договорів щодо поставки продуктів харчування до навчальних закладів, а пізніше також провели оплати за цими договорами.

Проте вказані товари ніхто фактично не закуповував, оскільки в той час навчальні заклади не працювали через карантинні обмеження. Таким чином підозрювані, за попередньою змовою, заволоділи та вивели через вказаних підприємців майже 400 тис грн державних коштів.

За клопотаннями прокуратури вказаним особам обрано запобіжні заходи та накладено арешт на їх майно для забезпечення відшкодування завданих збитків.

Окрім того, прокурором заявлено цивільні позови в інтересах держави.

Досудове розслідування проводилося слідчими ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури