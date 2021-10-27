Посадовців викрили у привласненні 20 мільйонів, виділених на модернізацію Дністровської ГАЕС

Зловмисники залучили до виконання субпідрядних робіт низку підконтрольних суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності. Ті завищили обсяг виконаних робіт та вартість товарів, чим завдали збитків гідроакумулювальній електростанції на суму 20 мільйонів гривень.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, поліцейські встановили, що посадовці двох організацій привласнили кошти, які мали піти на модернізацію Дністровської ГАЕС. Зокрема фігуранти без проведення тендеру уклали два договори на модернізацію на загальну суму понад 5,3 млрд грн.

Зловмисники залучили до виконання субпідрядних робіт низку підконтрольних суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, а відтак здійснювали розкрадання коштів за рахунок завищення обсягів виконаних робіт та вартості товарів. Сума збитків становить 20 мільйонів гривень.

Викрили злочинні дії посадовців слідчі Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Оперативне супроводження здійснюється Службою безпеки України.

Наразі проведено вісім обшуків у м. Києві, на території̈ Київської, Хмельницької та Чернівецької областей. Слідчі дії відбувалися за місцями роботи і проживання фігурантів, а також в офісних приміщеннях пов’язаних суб’єктів господарювання.

Правоохоронці виявили та вилучили документи фінансово-господарської діяльності, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, а також печатки різних суб’єктів господарювання.

Наразі триває перевірка щодо законності проведення інших будівельно-монтажних робіт на Дністровській ГАЕС.

Управління комунікації Національної поліції України