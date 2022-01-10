Посадовця Держекоінспекції, який знаходиться у розшуку Інтерполу, судитимуть ще й за хабарництво

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно т.в.о. начальника Управління державного екологічного нагляду біоресурсів Держекоінспекції по Миколаївській та Одеській області, який вимагав у підприємця 5 тис. доларів США за не перешкоджання роботі автозаправної станції.

У липні 2021 року приватний підприємець побудував АЗС у Миколаєві та займався оформленням її діяльності. Посадовець Держекоінспекції повідомив директору АЗС, що заправці загрожує заборона на роботу через певні порушення. Він запропонував директору АЗС за хабар «вирішити» питання та не заважати роботі.

Надалі посадовець залучив у якості посередника власника громадської організації, яка спеціалізувалась на захисті екології, до організації отримання неправомірної вигоди.

17 серпня 2021 року ДБР затримало посередника «на гарячому» під час отримання другої частини неправомірної вигоди у сумі 4 тис. доларів США. Того ж дня був затриманий і сам посадовець Держекоінспекції.

Посадовець екоінспекції з посередником обвинувачуються у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище. (ч. 3 ст. 368 КК України). Обвинувальний акт направлено до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Наразі обвинувачені перебувають під вартою.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Миколаївська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР та Нацполіція.

Слідчі ДБР встановили, що обвинувачений посадовець здобув громадянство України та влаштувався на посаду за підробленими документами. Насправді він є громадянином Республіки Молдова та перебуває у розшуку Інтерполу за низкою злочинів: ухилення від сплати податків, насильство, хуліганство та інші. За законодавством Республіки Молдова за скоєні злочини йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Наразі посадовець відсторонений від посади, його майно арештоване, він позбавлений громадянства України, вирішується питання щодо його екстрадиції до Молдови.

ДБР