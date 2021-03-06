Посадовця ДСНС у Рівненській області викрито в одержанні хабарів за дозвільні документи та обіцянку «не заважати»

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора на систематичному одержанні неправомірної вигоди викрито та затримано начальника управління запобігання надзвичайних ситуацій ГУ ДСНС у Рівненській області (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, правоохоронець вимагав та одержав від фізичної особи-підприємця 10 тис грн неправомірної вигоди. За ці кошти він обіцяв не вживати щодо нього заходи адміністративно-правового характеру, сприяти у видачі дозвільних документів у сфері протипожежної безпеки та подальше безперешкодне ведення господарської діяльності.

Під час проведення обшуку у службовця вилучено грошові кошти та чорнові записи за березень 2021 року, де вказана 31 особа та зазначені грошові кошти, які він вже отримав та планував отримати. Згідно цих записів лише за 4 дні березня 2021 року він отримав неправомірну вигоду від 28 осіб на загальну суму 35,5 тис грн. Також планував отримати ще 3 тис грн від 4 осіб, однак був викритий правоохоронцями.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора