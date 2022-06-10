Посадовця Івано-Франківського облавтодору затримали на хабарі у ₴100 тисяч

Посадовець вимагав неправомірну вигоду за сприяння у підписанні договору. Зловмисника викрито під час отримання хабаря. Слідчі затримали фігуранта в процесуальному порядку. За скоєне йому загрожує максимальне покарання до десяти років ув’язнення, з конфіскацією майна.

Злочинну діяльність фігуранта задокументували слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області спільно з оперативними працівниками Управління стратегічних розслідувань України в області. Як встановили правоохоронці, керівник Івано-Франківського облавтодору вимагав від підприємця 215 тисяч гривень неправомірної вигоди. За цю суму обіцяв посприяти у підписанні договору оренди нерухомого майна, що перебуває на балансі державного підприємства, а саме земельної ділянки для подальшого облаштування комерційної стоянки автомобільної техніки.

Сьогодні, 10 червня, поліцейські викрили посадовця під час отримання першої частини неправомірної вигоди. Йдеться про 100 000 гривень. Фігуранта слідчі затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому підозри за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини