Посадовця Київської митниці викрито на систематичному здирництві

Подільською окружною прокуратурою міста Києва викрито та повідомлено про підозру посадовця Київської митниці за фактом систематичного одержання неправомірної вигоди та зловживання впливом (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, посадовець Київської митниці, користуючись службовим становищем, щомісяця упродовж червня-листопада 2022 року одержував неправомірну вигоду в розмірі 15 тисяч гривень від представника суб’єкта зовнішньо-економічної діяльності за допомогу у митному оформленні імпорту товару Київською, Чернівецькою та Львівською митницями.

Загалом за вказаний період митник одержав неправомірну вигоду на загальну суму 65 тисяч гривень.

Посадовця затримано «на гарячому» в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі до суду внесено клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановлюються обставини злочину та інші особи, які можуть бути до нього причетними. Досудове розслідування триває.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Подільського управління поліції ГУ НП в м. Києві за матеріалами Центрального апарату СБ України.

Київська міська прокуратура