Посадовця Київської митниці викрито на систематичному здирництві

Published

Подільською окружною прокуратурою міста Києва викрито та повідомлено про підозру посадовця Київської митниці за фактом систематичного одержання неправомірної вигоди та зловживання впливом (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, посадовець Київської митниці, користуючись службовим становищем, щомісяця упродовж червня-листопада 2022 року одержував неправомірну вигоду в розмірі 15 тисяч гривень від представника суб’єкта зовнішньо-економічної діяльності за допомогу у митному оформленні імпорту товару Київською, Чернівецькою та Львівською митницями.

Возможно, это изображение 3 человека, люди стоят, автомобиль и на открытом воздухе

Загалом за вказаний період митник одержав неправомірну вигоду на загальну суму 65 тисяч гривень.

Посадовця затримано «на гарячому» в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі до суду внесено клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановлюються обставини злочину та інші особи, які можуть бути до нього причетними. Досудове розслідування триває.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Подільського управління поліції ГУ НП в м. Києві за матеріалами Центрального апарату СБ України.

Київська міська прокуратура

Like

Tags:

You may also like...