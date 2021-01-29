Посадовця «Локомотивного депо Мукачева» викрито на хабарі у 2 тис. доларів (фото)

Співробітники Служби безпеки України підозрюють посадовця локомотивного депо «Мукачево» у систематичному отриманні неправомірної вигоди.

За попередньою версією слідства, колишній керівник депо вимагав від громадян хабарі за сприяння у працевлаштуванні до підпорядкованого йому підрозділу і не створення, у подальшому, штучних перешкод у роботі. Зокрема, за посаду помічника машиніста зловмисник «запросив» 2 тисячі доларів. Правоохоронці викрили посадовця в Ужгороді на отриманні другої частини неправомірної вигоди у розмірі 1-ї тисячі доларів.

У межах кримінального провадження фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших можливих фактів вимагання хабарів фігурантом, всіх причетних осіб та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Заходи із викриття проводилися спільно зі слідчими ГУ НП у Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури, повідомили Закарпаття онлайн у пресслужбі УСБУ в Закарпатській області.