Посадовця Львіввугілля підозрюють у розтраті майна мйже на 4,2 млн. грн.

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру виконувачу обов’язків директора одного із відокремлених підрозділів держпідприємства Львіввугілля за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, посадовець вчинив розтрату ввіреного йому держпідприємтсвом майна, а саме більш як 3,5 тонни вугілля. Загальна вартість якого становить майже 4,2 млн грн.

Слідчі дії тривають, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та накладення арешту на його майно.

Досудове розслідування здійснюється детективами теруправління БЕБ Львівської області, за матеріалами Управління СБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури