Посадовця машинобудівного заводу підозрюють у постачанні товарів військового призначення до РФ

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру голові правління машинобудівного заводу з непідконтрольної території Луганської області, який забезпечував військовою продукцією Збройні Сили Російської Федерації.

Підозрюваному інкримінується державна зрада, порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України ( ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 333, ч. 3 ст. 110-2

КК України).

За даними слідства, керівництво підприємства організувало поставки комплектуючих для ремонту та обслуговування авіаційної техніки, яка знаходиться на озброєнні Російської Федерації та перебуває на окупованій території Автономної Республіки Крим.

Для приховування передачі товарів військового призначення та уникнення експортного контролю продукція передавалася через закритий пункт пропуску на неконтрольованій ділянці кордону та фактично відвантажувалася на адресу фірми-посередника.

Встановлено, що злочинна схема поставок для потреб військово-промислового комплексу країни-агресора діяла з 2015 року та сприяла збройним формуванням РФ у здійсненні збройної агресії проти України. Її було викрито у жовтні минулого року. Загалом поставлено близько 100 одиниць товарів військового призначення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управлінням Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури