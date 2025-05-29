Посадовця міграційної служби Одещини підозрюють в недостовірному декларуванні на суму понад ₴83 млн.

Керівництвом Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру керівнику одного з Управлінь ГУ ДМС в Одеській області за фактом умисного внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації (ч. 2 ст. 366-2 КК України).

За даними слідства, під час подання щорічної декларації за 2023 рік підозрюваний умисно зазначив недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

Зокрема, посадовець не задекларував житловий будинок площею 200 квадратних метрів, земельну ділянку понад 6 соток, автомобіль Mercedes-Benz G400D, готівкові кошти на понад 11 млн грн, а також інше цінне майно – як рухоме, так і нерухоме.

Крім того, у декларації були навмисно внесені дані про володіння криптовалютою Bitcoin, оціненою у майже 58 млн грн. Такими діями посадовець намагався штучно збільшити обсяг задекларованих активів своєї родини.

Загалом суб’єкт декларування при поданні декларації вказав відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму понад 83 млн грн.

Наразі посадовця звільнено із займаної посади.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводились прокурорами спільно із слідчими ТУ ДБР у м. Миколаєві, співробітниками УСБУ в Одеській області, ДВБ Нацполіції та Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора