Посадовця Міноборони та двох пособників судитимуть за незаконне переправлення військовозобов’язаних через кордон

Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування стосовно колишнього заступника начальника одного з обласних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, який наразі є керівником одного з підрозділів Міноборони, та двох пособників за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України).

Розслідуванням встановлено, що експосадовець, організовував та забезпечував незаконне переправлення осіб за кордон. Для цього він залучив військовослужбовця цього ж обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки і цивільну особу.

За грошову винагороду вони оформляли чоловіків призовного віку, бажаючих виїхати за кордон, як водіїв-волонтерів благодійних організацій. Вносили їх дані до системи «Шлях». Це надавало їм підстави перетнути державний кордон України.

В ході досудового розслідування, під контролем правоохоронних органів, задокументовано два такі факти.

Встановлюються інші факти та особи, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень.

Обвинувальні акти стосовно трьох осіб будуть скеровані до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалося Головним слідчим управління ДБР, за оперативного супроводу ДВБ Нацполції України.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора