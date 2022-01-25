Посадовця міського управління Держпродспоживслужби на Рівненщині викрили у хабарництві за експертні висновки

Посадовця затримали учора, 24 січня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Рівненській області спільно зі слідчими обласної поліції під час отримання 8 000 гривень неправомірної вигоди.

Як встановили поліцейські, заступник начальника одного з міських управлінь Держпродспоживслужби в області налагодив корупційний механізм проведення експертних досліджень об’єктів тваринного світу. За безперешкодне проведення експертиз та видачу позитивних висновків якості громадяни повинні були сплачувати посадовцю певну винагороду.

Так учора, 24 січня, поліцейські затримали одного з керівників управління під час отримання ним 8 000 гривень неправомірної вигоди за «вирішення питання». Він затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення посадовій особі про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

За вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди чинним законодавством передбачена відповідальність — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Рівненська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України