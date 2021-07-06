Посадовця однієї з комунальних установ Одеської міськради затримали під час одержання хабаря

За процесуального керівництва прокурорів Суворовської окружної прокуратури слідчі відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Одеського управління ДСР НП України затримали під час одержання неправомірної вигоди керівника однієї з комунальних установ міськради (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, затриманий вимагав 113 тис грн хабара за не прийняття заходів до демонтажу двох торгових об’єктів в Суворовському районі та сприяння у продовженні договорів оренди.

Посадовця затримали одразу після одержання другої частини неправомірних коштів.

Наразі триває проведення невідкладних слідчих дій, після яких будуть вирішені питання щодо оголошення особі про підозру та обрання запобіжного заходу.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури