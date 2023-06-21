Посадовця органу виконання покарань викрили у переправленні ухилянтів до Словаччини

Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику районного відділу Центру пробації на Закарпатті, який спробував нажитися на незаконному переправленні через кордон чоловіків призовного віку.

Встановлено, що фігурант разом зі спільником знайшли двох чоловіків, які хотіли нелегально перетнути кордон. Вони пообіцяли їм за 3 тисячі доларів США з кожного переправити їх до Словаччини, оминаючи пункти пропуску на кордоні.

Зловмисники привезли «клієнтів» до кордону в Закарпатській області та спробували провести їх через ліс до Словаччини, проте усю групу затримали прикордонники.

Посадовцю органу виконання покарань повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Його спільник отримав таку ж підозру раніше.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР