Посадовця рибоохоронного патруля, який намагався втопити хабар в унітазі, ув’язнили на 7,5 років

Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав двох співробітників «Рибоохоронного патруля» винними в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 3 лютого.

Йдеться про начальника і заступника начальника відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Волинській області,

Із листопада 2022 року чоловік зі своїм знайомим почали регулярно незаконно рибалити у селі Липа. Одного разу на воді їм трапився човен із представниками «Рибоохоронного патруля». У човні був заступник начальника патруля, який сказав, що вилов риби заборонений, карається штрафом, кримінальною відповідальністю і перед тим, як виходити на воду, треба йому телефонувати і він казатиме, чи є інспекція. Рибалка і посадовець обмінялися телефонами і після того пару разів зустрічалися. Предаставник «Рибоохоронного патруля» вимагав 10 тисяч гривень у місяць за непритягнення до відповідальності за вилов риби.

У березні 2023-го для показника рибалку один раз оштрафували на 340 гривень. Після цього він під контролем правоохоронців дав 5 тисяч гривень хабара — «частинку», виправдуючись малим виловом.

У квітні невідома особа подзвонила на гарячу лінію і заявила, що у селі Липа місцевий житель незаконно ловить рибу, «на лодці постійно сітки ставить», і просила приїхати, «порядочок» навести.

Негласними слідчими діями зафіксовано телефонну розмову між начальником патруля і його заступником, які обговорюють інцидент. Також попереджають і рибалку: «Хтось є що тебе рішив нам преподоставити…Треба щоб ти там осторожно, там може сусід якийсь бачить або що…». У подальшому при зустрічі чоловіку пояснюють, що доведеться знову його оштрафувати, щоб пусити чутку по селу, що його покарали: «Штраф той невеликий 340 вроді… Риба зараз дорога, карась 1500. Хотів сказати, до одного дєда зловили на цьому, посеред білого дня на Ратнівщині, то майже мільйон нарахували, екологія».

Хабарників викрили у травні 2023-го після передачі їм ще 10 тисяч гривень.

Грошові купюри з неправомірної вигоди вилучили в одного з них при затриманні, а також в обох обвинувачених при обшуку за їх місцем проживання.

Частину грошей, а саме 2500 гривень, знайшли в унітазі начальника «Рибоохоронного патруля». Коли господар помітив, що слідчі відкрили кришку унітаза, то почав вести себе агресивно і ще намагався злити воду, але йому перешкодили. Грошові купюри дістали і вони виявилися розірваними навпіл.

У судовому засіданні начальник «Рибоохоронного патруля» сказав, що невинуватий. Рибалку, який заявив про вимагання хабара, він не знає, ніколи з ним не зустрічався. Вилучені гроші він, нібито, того ж дня зняв у банкоматі. Але при обшуку кинув гроші в унітаз, бо злякався.

Його заступник сказав, що шеф нічого не знав, а сам він, начебто, обманув рибалку та шахрайськи заволодів його коштами, оскільки не має повноважень притягати будь-кого до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Про те, що обвинувачені діяли спільно, на думку суду, свідчать їх дії та поведінка, зміст телефонних розмов між ними.

На день ухвалення вироку одному з обвинувачених виповнилося 53 роки, а іншому 60. Їх засудили до однакового покарання — 7 років і 6 місяців увʼязнення із конфіскацією майна. До набуття вироком законної сили їх не затримували і вони лишаються на свободі під особистим зобовʼязанням. На вирок ще можна подати апеляцію.