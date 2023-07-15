Посадовця селищної ради на Волині спіймали на хабарі за сприяння у безперешкодному виїзді ухилянтів за кордон

Йдеться про співробітника Цуманської селищної ради, посадовець вимагав та отримував неправомірну вигоду від мешканця громади за бронювання його як військовозобовʼязаного та внесення даних до інформаційної системи «Шлях», аби чоловік міг виїжджати за кордон нібито у якості водія-волонтера, насправді ж – у власних справах.

Задокументували злочинну діяльність 52-річного мешканця Цуманя детективи Головного управління Національної поліції у Волинській області спільно зі співробітниками СБУ та працівниками управління стратегічних розслідувань НПУ за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.

Встановлено, що фігурант декілька разів сприяв у оформленні документів для виїзду військовозобов’язаного за кордон, за це, за період з квітня по липень, отримав понад 1000 євро.

Учора ж, 13 липня, посадовця затримали на гарячому – під час отримання чергового траншу у розмірі 600 євро.

У рамках досудового розслідування слідчі провели санкціоновані обшуки за місцем проживання та перебування фігуранта, вилучено низку речових доказів.

Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, йому вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про одержання неправомірної вигоди службовою особою. Вирішується питання про обрання правопорушнику запобіжного заходу.

Сектор комунікації поліції Волинської області