Посадовця столичного КП підозрюють у пособництві привласненню коштів на реконструкцію парку

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру начальнику управління технічного нагляду та забезпечення будівництва КП «Інженерний центр» у пособництві привласненню коштів, виділених на реконструкцію парку (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, між КО «Київзеленбуд» та підрядником був укладений договір на здійснення реконструкції парку «Вербовий гай», що розташований в Дніпровському районі столиці.

Контроль за виконанням вказаних робіт було покладено на підозрюваного, який на той час займав посаду головного спеціаліста технічного нагляду КП «Інженерний центр», та відповідно до функціональних обов’язків перевіряв обсяги та якість виконаних робіт у відповідності з проектно-кошторисною документацією та будівельними нормами і правилами.

Директор підрядного підприємства, не виконавши роботи у повному обсязі, навмисно, з метою заволодіння бюджетними коштами вніс до офіційних документів завідомо недостовірні відомості із завищеними обсягами робіт, використаних матеріалів та понесених витрат на суму понад 200 тис. гривень. У свою чергу, головний спеціаліст технагляду, діючи спільно та узгоджено з підрядником, підписав вказані документи, в результаті чого на рахунок підприємства було безпідставно перераховано вказані кошти.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Обвинувальний акт відносно директора підрядного підприємства вже скеровано до суду для розгляду по суті.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура