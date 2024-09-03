Посадовця судової охорони Хмельниччини судитимуть за спробу «домовитися» зі слідчим та прокурором щодо закриття провадження

Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо заступника командира одного з підрозділів служби судової охорони у Хмельницькій області. За 20 тис. доларів США він обіцяв фігуранту кримінального провадження Бюро «допомогти» йому закрити справу.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Фігурантом кримінального провадження був його знайомий правоохоронець, щодо якого здійснюється розслідування за фактом провокації підкупу під час складання адмінпротоколу за водіння у стані сп’яніння (ч. 1 ст. 370 КК України). Санкція цієї статті передбачала покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Посадовець служби судової охорони розповів товаришу, що знайомий з прокурорами Хмельницької спеціалізованої прокуратури та працівниками ДБР. Не зважаючи на те, що це не відповідало дійсності зловмисник запевнив, що за хабар може залучити свої зв’язки та спробувати домовитися про закриття провадження.

Працівнику судової охорони було повідомлено про підозру у травні, суд обрав чиновнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Працівник служби судової охорони обвинувачується у пропозиції та обіцянці здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у Сфері оборони Західного регіону.

ДБР