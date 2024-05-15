Посадовця судитимуть за збитки майже на ₴700 тис., заподіяні під час закупівлі електроенергії на Житомирщині
Прокурор Коростишівської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно посадовця комунального підприємства за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 364 КК України).
За даними слідства, директор комунального підприємства міста Коростишева кримінальне правопорушення вчинив під час закупівлі електроенергії.
Зокрема, у грудні 2021 року він уклав з приватним товариством договір про закупівлю електроенергії для потреб комунального підприємства. За умовами договору, товариство зобов’язалося поставити значний обсяг електроенергії за бюджетні кошти на загальну суму 3,8 млн грн.
Проте вже у січні 2022 року обвинувачений безпідставно уклав до договору п’ять додаткових угод, якими необґрунтовано зменшено обсяг електроенергії та завищено її ціну на понад 20%.
Унаслідок такої оборудки бюджету територіальної громади заподіяно збитків на майже 700 тис грн.
Наразі прокурором заявлено позов про стягнення з обвинуваченого заподіяної шкоди у повному обсязі.
Досудове розслідування проводило райуправління поліції.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Житомирської обласної прокуратури