Посадовця Укрзалізниці підозрюють у службовій недбалості, що призвела до збитків у ₴3,5 млн.

Київською місцевою прокуратуро № 9 повідомлено про підозру першому заступнику начальника одного з Департаментів публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» за фактом неналежного виконання своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний, в порушення вимог чинного законодавства, через неналежне виконання своїх службових обов’язків, не здійснив належної перевірки наданих документів, що призвело до закупки Укрзалізницею клем роздільного рейкового скріплення, які не відповідають вимогам ДСТУ, а їх вартість виявилась значно завищеною.

Внаслідок службової недбалості підозрюваного підприємство придбало неякісну продукцію, а сума збитків склала понад 3,5 млн гривень, що підтверджується висновками експертизи.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Як повідомлялося раніше, за аналогічним епізодом щодо закупівлі клем по завищеній вартості повідомлено про підозру ще одному із заступників вказаного Департаменту. Діями цього посадовця підприємству завдано збитків на 3,5 млн грн.

Загальна сума збитків, завданих Укрзалізниці при закупівлі клем, становить майже 7 млн гривень.

Київська міська прокуратура