Посадовця військкомату та двох його спільників затримали за підозрою у незаконному переправленні ухилянтів до Румунії

За процесуального керівництва Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру двом жителям Чернівецького району та працівнику одного із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч.2 ст. 332 КК України).

За даними слідства, вказані особи попри заборону на виїзд за кордон чоловіків під час воєнного стану намагались переправити до Румунії двох своїх знайомих. Затримали їх «на гарячому» – під час спроби пішки перетнути кордон поза межами пунктів пропуску. Виявили підозрюваних співробітники прикордонної служби та одразу викликали слідчо-оперативну групу.

Сьогодні їм оберуть міру запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Чернівецькій області за оперативного супроводу Головного оперативно-розшукового відділу 31 прикордонного загону ДПС України.

Довідково: санкція статті передбачає від 5 до 7 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Спеціалізованої прокуратури

у сфері оборони Західного регіону