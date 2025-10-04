Посадовця військової частини та його спільників викрито у заволодінні бюджетними коштами під час закупівлі дронів для потреб ЗСУ

Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області спільно з СБУ викрили посадовця військової частини та його спільників у заволодінні бюджетними коштами під час закупівлі дронів для потреб Збройних Сил України.

За даними слідства, організував привласнення бюджетних коштів начальник фінансово-економічної служби однієї з військових частин. До реалізації злочинної схеми він залучив знайомого приватного підприємця. Останній залучив ще двох підприємців, які через підконтрольні фірми мали створити лише видимість конкуренції під час публічних закупівель. Насправді ж переможець тендеру був визначений заздалегідь.

Така схема дозволила закуповувати дрони та комплектуючі до них за завищеними цінами. Відповідно до висновків судових товарознавчих і економічних експертиз, вартість придбаного обладнання була завищена майже на 2 млн гривень.

У межах досудового розслідування детективи БЕБ провели обшуки за місцем проживання фігурантів, у службових приміщеннях та в місцях зберігання документації. Вилучено докази, які підтверджують причетність підозрюваних до протиправної діяльності.

Детективи теруправління повідомили організатору схеми про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 та виконавцям ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді застави та домашнього арешту. Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Оперативний супровід здійснювали співробітники Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України та співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції за сприяння Командування Сухопутних військ Збройних сил України. Процесуальне керівництво — Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Бюро економічної безпеки України