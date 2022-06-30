Посадовця викрили в отриманні хабаря за допомогу в безперешкодній діяльності у фермерському господарстві

Крім того, правопорушник обіцяв вільну видачу дозвільних документів у цій сфері. Чоловіка затримали при отриманні частини «траншу» у 10 тисяч гривень. Тепер йому загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.

Співробітники слідчого управління спільно із працівниками управління стратегічних розслідувань у Волинській області під процесуальним керівництвом спеціалізованої екологічної прокуратури Київської міської прокуратури викрили чоловіка в отриманні неправомірної вигоди.

Правоохоронці встановили, що заступник начальника та інші службові особи однієї із державних установ Волинської області вимагали від представника суб’єкта господарювання систематичного надавати їм неправомірну вигоду за нестворення перешкод у діяльності фермерського господарства та безперешкодну видачу дозвільних документів. Чоловіка було затримано під час отримання частини «траншу» у сумі 10 тисяч гривень.

Правопорушника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – отримання неправомірної вигоди вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

На даний час проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва