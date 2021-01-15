Посадовця ЗСУ підозрюють у заволодінні бюджетними коштами, – прокуратура стягує ₴312 тис. збитків

Вінницьким міським судом Вінницької області відкрито провадження у справі за цивільним позовом Вінницької місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Командування Повітряних Сил Збройних Сил України. Позов подано до фізичних осіб про відшкодування збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, на суму 312 тис. гривень.

Установлено, що колишній працівник однієї з військових частин Збройних Сил України заволодів бюджетними коштами внаслідок здійснення закупівлі матеріальних цінностей за завищеною ціною.

Наразі триває судовий розгляд справи, у якій прокуратура відстоюватиме майнові інтереси держави.

Наголошуємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури