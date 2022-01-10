Посадовцю Луганщини загрожує до 5 років в’язниці за розкриття державної таємниці

Прокурори Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього працівника однієї з державних установ області за фактом замаху на розголошення державної таємниці (п. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 328 КК України).

За даними слідства, у липні 2019 року співробітник установи, будучи відповідальним за дотриманням режиму секретності та збереження ввіреної йому секретної інформації, не переконався у наявності в особи допуску до державної таємниці та надав доступ до державного оборонного об’єкту, відомості про місцезнаходження якого засекречені.

За вчинене фігуранту загрожує до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років або без такого.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим відділом 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури