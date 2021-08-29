Посадовцю підприємства повідомили про підозру в забрудненні повітря шкідливими речовинами

Дніпровською окружною прокуратурою м. Києва повідомлено про підозру першому заступнику керівника акціонерного товариства за фактом забруднення атмосферного повітря шкідливими для здоров’я людей речовинами (ч. 1 ст. 241 КК України).

За даними слідства, керівництво столичного підприємства в процесі виробничої діяльності з виготовлення фанери та дерев’яних плит, грубо ігноруючи вимоги дозвільних документів у сфері охорони навколишнього природного середовища та приписи контролюючих органів, протягом 2016-2018 років допускали наднормативні викиди небезпечних забруднюючих речовин в атмосферне повітря, у тому числі в зоні житлової забудови в районі Соцміста, концентрація яких перевищувала гранично допустимі норми до 6 разів.

Згідно висновків експертиз, вказані перевищення граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин призводили до погіршення стану атмосферного повітря і, як наслідок, здійснювали негативний вплив на здоров’я мешканців Дніпровського району.

Слідство у кримінальному проваджені триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Київської міської прокуратури