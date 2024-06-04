Посадовиць КП підозрюють у привласненні понад ₴28 000 000 бюджетних коштів

Шестеро працівниць навмисно нараховували завищену заробітну плату працівникам медичної установи прифронтового Оріхова, а різницю привласнювали. Правоохоронці зібрали докази їхньої злочинної діяльності. Фігуранткам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Неправомірні дії організованої злочинної групи припинили слідчі обласного главку поліції під оперативним супроводом працівників управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області.

В межах досудового розслідування правоохоронці встановили, що 54-річна головна бухгалтерка лікарні організувала корупційну схему для незаконного збагачення, до якої залучила двох спільниць та трьох виконавиць. Жінки нараховували завищені зарплати працівникам медичної установи, які згідно з чинним законодавством не є суб’єктами декларування. Таким чином, зловмисниці привласнили кошти медзакладу та завдали бюджету громади збитків на суму понад 28 000 000 гривень.

Під час документування злочинної діяльності поліцейські під процесуальним керівництвом Запорізької окружної та обласної прокуратур провели понад 20 санкціонованих обшуків за місцями мешкання та роботи фігуранток, а також інших можливо причетних до незаконного збагачення осіб. У результаті заходів виявлено та вилучено банківські картки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-носії, жорсткі диски, чорнові записи, службову та фінансово-господарську документацію лікарні та інші документи, а також понад 115 000 доларів, 26 000 євро, 85 000 гривень. Вилучені грошові кошти арештовані.

Наразі всім шістьом фігуранткам кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. За інкримінованою статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

На цей час вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Досудове розслідування триває.

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Відділ комунікації поліції Запорізької області