Посадовиця ТЦК та її чоловік вимагали «відкати» за гарантовані державою виплати на загиблих воїнів ЗСУ

Військова контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція ліквідували ще одну схему вимагання грошей у сімей загиблих воїнів Сил оборони.

За матеріалами справи, в обмін на оформлення посмертних виплат від держави фігуранти вимагали від родичів загиблого 50% від одноразової допомоги з бюджету, а потім – регулярні «відкати» від щомісячних платежів.

Задокументовано факт вимагання грошей від дружини військовослужбовця 66-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, який загинув на Покровському напрямку.

Як встановило розслідування, до організації злочину причетний колишній військовий, а нині засновник декількох громадських організацій на Полтавщині та його дружина – посадовиця ТЦК у Запоріжжі.

Перебуваючи на посаді очільниці відділу психологічної підтримки у військкоматі, жінка збирала дані про родичів загиблих воїнів.

Потім вона передавала контакти постраждалих родин своєму чоловіку у Полтаві, який телефонував їм і пропонував швидке оформлення держвиплат.

У разі відмови – погрожував створенням штучних перешкод під час розгляду документів на отримання грошової компенсації.

Для цього вихвалявся потерпілим своїми зв’язками у командуванні військових частин, які можуть взагалі «скасувати» виплату допомоги.

Правоохоронці затримали ділка «на гарячому», коли дружина загиблого воїна перерахувала на його банківські реквізити половину суми одноразової компенсації.

Під час обшуків у затриманого виявлено ще 19 пакетів документації інших родин, які втратили близьких на фронті, а також контакти потерпілих та готівку в різних валютах на суму майже 50 тис. доларів США.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності його спільниці та інших осіб, причетних до «схеми».

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Служба безпеки України