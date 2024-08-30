Посадовицю Оболонської РДА судитимуть за побори з підприємців за дозволи на розміщення торгових точок

Шевченківська окружна прокуратура міста Києва направила до суду обвинувальний акт щодо заступниці начальника відділу контролю за благоустроєм Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації за обвинуваченням у вимаганні та одержанні непраомірної вигоди для себе (за ч.3 ст. 368 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступниця начальника відділу контролю за благоустроєм повідомила підприємцю, про те, що для розміщення торгівельних місць та безперешкодного ведення роздрібної торгівлі він має платити їй по 6 тис. грн. за кожне місце щомісячно. При цьому оплату здійснювати необхідно наперед, в перших числах кожного місяця.

В подальшому обвинувачена погодила розміщення торгових точок та повідомила, що такі її «послуги» коштують 21 тис. грн. за другу половину червня. Гроші потрібно було переказати на вказану нею банківську картку.

Згодом підприємцю повідомили про необхідність сплатити 42 тис. грн. готівкою за липень місяць. Тоді жінку затримали під час отримання грошей.

Київська міська прокуратура