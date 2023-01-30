Посадовицю Запорізької міськради судитимуть за земельні махінації

Керівниця одного з управлінь Запорізької міської ради, користуючись службовим становищем, передала у приватну власність земельну ділянку площею близько 0,1536 гектара по заниженій вартості.

До злочинної схеми жінка залучила суб’єкта оціночної діяльності, який після проведення експертної грошової оцінки землі вніс до звіту недостовірні відомості про її ринкову вартість. На підставі офіційного документу земельна ділянка була передана у приватну власність за значно заниженою ціною. В результаті чого місцевий бюджет недоотримав приблизно півмільйона гривень.

Слідчими Головного управління Національної поліції в Запорізькій області під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури завершено досудове розслідування. З метою збереження речового доказу та відшкодування збитків, завданих місцевому бюджету, на земельну ділянку накладено арешт.

Зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до Орджонікідзевського районного суду. Санкція статті – позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо: Запорізькі слідчі завершили розслідування відносно організованої злочинної групи, яка за гроші сприяла безперешкодному проходженню перевірки перед виїздом на тимчасово окуповану територію

Відділ комунікації поліції Запорізької області