Поширення злочинного впливу, організація та участь у злочинному зібранні: «вор в законі» «Гіга Озургетський» та двоє «смотрящіх» отримали підозру

Фігурантам за такі дії може загрожувати до 15-ти років ув’язнення.

Задокументували злочинну діяльність «вора в законі» та призначених ним так званих «смотрящих» оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції.

За даним слідства, 28-річний громадянин Грузії був «коронований» у Греції у 2013 році. У березі 2020 року «вора в законі» на прізвисько «Гіга Озургетський» засудили до 7,5 років позбавлення волі за замах на вбивство.

Відбуваючи покарання у Новгород-Сіверській виправній колонії №31 та маючи авторитет у кримінальному світі, він встановив і поширив свій злочинний вплив на території установи через довірених осіб, призначав так званих «смотрящих». Крім того, вирішував конфлікти та спірні ситуації, які виникали між представниками криміналітету.

Так, «вором в законі» з-поміж засуджених було призначено двох так званих «смотрящих», які відповідали за надходження та розподіл матеріальних благ та коштів на потреби засуджених. Останніх, до речі, було засуджено до довічного позбавлення волі за скоєння вбивств, викрадень, вимагань та розбоїв.

Надалі між ними виник конфлікт. Аби його вирішити, після отримання згоди «вора в законі» «Гіги Озургетського», організували злочинне зібрання («сходку»).

15 січня 2021 року на території установи відбулося зібрання за участю підозрюваних та ще 13 засуджених, де останні висловили недовіру одному з так званих «смотрящих» за його поведінку. За результатами злочинного зібрання «Гіга Озургетський», підкреслюючи свій статус «вора в законі», залишив за довіреною особою його статус та гарантував присутнім, що він, як і всі, буде дотримуватися злодійських традицій. Також закликав усіх присутніх звертатися до нього як до «вора в законі» у випадку виникнення спірних питань та конфліктів.

Завдяки кропіткій роботі оперативників та слідчих центрального апарату Національної поліції, співробітників поліції ГУНП в Чернігівської області та Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Мін’юсту та Офісу Генерального прокурора вдалося зібрати докази причетності криміналітету до протиправної діяльності.

У четвер, 4 лютого, 28-річному «вору в законі» повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 255 – 1 (поширення злочинного впливу в суспільстві особою у статусі «вора в законі») та ч. 1 ст. 255 — 2 (участь у проведенні злочинного зібрання (сходки) представників організованих груп та осіб, які здійснюють злочинний вплив, для координації злочинної діяльності, у тому числі розподілу сфер злочинного впливу) Кримінального кодексу України. Його довіреним особам – 36-річному та 46-річниму так званим «смотрящим» було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255-2 КК України.

За скоєне підозрюваним може загрожувати до 15-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо, 4 червня 2020 року Рада ухвалила законопроєкт, який встановлює відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою. Після набуття чинності Закону Національна поліція отримала вагомі інструменти для протидії організованій злочинності та поширенню впливу «ворів в законі» й кримінальних авторитетів на криміногенні процеси в державі.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України