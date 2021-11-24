Поширення злочинного впливу та організація наркотрафіку до Львівського СІЗО — повідомлено про підозру так званому «смотрящому»

«Кримінальний авторитет» координував учасників угруповання, з його схвалення відбувалося придбання наркотичних засобів «на волі» та здійснювалася їх передача до установи для подальшого збуту ув’язненим. Серед його спільників – утриманці слідчого ізолятора та місцеві мешканці.

У вересні 2021 року оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі обласного управління поліції викрили діяльність злочинної групи, яку організував неодноразово засуджений львів’янин. Він був арештований за скоєння вбивства та під час слідства перебував у СІЗО, отримав статус так званого «смотрящого» за одним із корпусів та налагодив наркотрафік. У спільники залучив утриманців СІЗО та місцевих мешканців, частина з яких уже мала проблеми із законом за наркозлочини. Здебільшого, зловмисники передавали «пакунки» під час етапування арештованих до судів.

Учора, 23 листопада, на підставі отриманих у ході слідства доказів так званому «смотрящому» повідомили повідомлено підозру за ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) та ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Раніше, у вересні, про підозру було повідомлено трьом членам злочинної групи – за ч. 2 та ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

За поширення злочинного впливу чинним законодавством передбачена відповідальність — від дев’яти до п’ятнадцяти років позбавлення волі. А за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків — від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Документування протиправної діяльності організованої злочинної групи здійснювалося за сприяння працівників відділу оперативно-розшукової роботи Львівського СІЗО. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Львівська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України