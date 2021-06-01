Поширення злочинного впливу та організація незаконної діяльності – на Сумщині т. зв. «смотрящому» за СІЗО повідомлено про підозру

Засуджений за розбій «кримінальний авторитет» налагодив постачання на територію установи заборонених речей. Допомагали йому двоє утриманців СІЗО.

34-річний «смотрящий», поширюючи свій злочинний вплив на інших засуджених, збирав кошти для так званого «злочинного общака», контролював діяльність засуджених, акумулював та розподіляв гроші, отримані від злочинної діяльності.

Крім того, організував канал постачання на територію установи наркотичних речовин, залучивши до цього осіб «із волі». Вони ховали наркотики в одяг та продукти харчування, що передаються на адресу арештованих, та передавали у СІЗО. Там уже процес отримання пакунків контролювали двоє його спільників. Отримані пакунки за вказівкою їх лідера збували іншим ув’язненим.

Учора, 31 травня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Сумській області Нацполіції за силової підтримки спецпідрозділів КОРД та ТОР та за сприяння адміністрації СІЗО провели санкціоновані обшуки за місцями утримання та проживання фігурантів, а також причетних осіб. Вилучили наркотики та психотропи, 20 банківських карток, 22 мобільні телефони, гроші та «чорнові» записи.

Крім цього, слідчі слідчого управління поліції Сумської області за процесуального керівництва обласної прокуратури повідомили про підозру «смотрящому» за СІЗО — встановлення та поширення злочинного впливу в слідчих ізоляторах (ч. 2 ст. 255-1) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення про підозру і двом його спільникам — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України).

Перевіряється причетність підозрюваних до скоєння інших злочинів, у тому числі шахрайств. За скоєне їм може загрожувати до 12-ти років ув’язнення.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України